Elektriğe 6.2 milyar dolar yatırım

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'nin elektrikteki kurulu gücü geçen yıl sonu itibarıyla toplam 85 bin 200 megavata yükseldi.
Geçen yıl en büyük yatırım doğalgaz ve kömür santrallerine yapıldı. Bir yılda 2 bin 621,5 megavat kurulu güce sahip doğalgaz santralinin kabulü tamamlandı. Bu santrallerin yatırım tutarı yaklaşık 2 milyar 225 milyon doları buldu. İşletmeye giren bin 320 megavat kapasiteli ithal kömür santralleri için de 1 milyar 560 milyon dolarlık yatırım yapıldı.
YENİLENEBİLİRDE EN BÜYÜK PAY RÜZGARIN
Geçen yıl yenilenebilir enerji alanında da toplam bin 821 megavatlık kapasite işletmeye alındı. Rüzgar enerjisinde yatırım büyüklüğü 900 milyon doları bulan 746,3 megavat kapasiteye sahip rüzgar santralleri faaliyete girdi. Ayrıca bu dönemde 736,9 megavat kapasiteye sahip hidroelektrik santralleri için 1 milyar 105 milyon dolar yatırım yapıldı.
Yaklaşık 338 megavat kurulu güçteki jeotermal, biyokütle, atık ısı ve güneş enerji santrallerinin yatırım tutarı ise 332 milyon dolara ulaştı. Kalan 78 megavatlık yerli kömür, linyit, fuel-oil, kojenerasyon gibi çeşitli kaynaklardan elektrik üretimi için de 80 milyon dolar yatırım yapıldı. Böylece 2017'de devreye giren toplam 5 bin 840 megavat kapasiteli lisanslı elektrik üretim tesisi için yapılan yatırım tutarı 6,2 milyar dolar oldu.
MEGAVAT BAŞINA EN DÜŞÜK YATIRIM MALİYETİ DOĞALGAZ
Elektrik sektöründe bir megavat kapasite için yapılan ortalama yatırım miktarı 1,7 milyon dolar ile 850 bin dolar arasında değişiyor. Linyit kömürle çalışan elektrik santrallerinde bir megavatlık kapasite için yatırım tutarı 1,7 milyon dolar olarak hesaplanırken, hidroelektrikte bu rakam 1,5 milyon dolar, rüzgarda 1,2 milyon dolar, ithal kömürde 1,15 milyon dolar ve doğalgazda ise 850 bin dolar olarak öngörülüyor.
Biyogaz, jeotermal, güneş ve diğer kaynaklarda ise bir megavat için ortalama bir milyon dolar yatırım gerekiyor.
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