Bünyesinde 150’ye yakın sanayi kuruluşu bulunan geçmişte kendi enerjisini üretebilmek için enerji santralını kuran Manisa OSB’deki sanayiciler artan elektrik ücretleri dolayısıyla zor günler geçirdiklerini belirtti. OSB Başkanı Sait Türek ve yönetim kurulu ile birlikte artan elektrik ücretlerine köklü çözüm üretilmesi için sorunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a götürdü. HT Egeli'den Ahmet Ünsal'ın haberi...

MAĞDUR OLDUK

Türek, tarife nedeniyle sanayicinin kullandığı elektriğin fiyatını ancak ay sonunda öğrenebildiğini ve bu durumun üretim mantığına aykırı olduğunu dile getirdi. 31 Mart 2018’e kadar elektrik fiyatında belirli bir serbestlik olduğunu hatırlatan Türek, “1 Nisan itibariyle uygulanmaya başlayan Son Kaynak Tedarik Tarifesi Tebliği, 50 milyon kilowat/ saat üzerinde elektrik tüketen kullanıcıları kapsıyor. OSB’lerin tamamına yakını bu kapsamda. Ama OSB’lerdeki firmalar kullandıkları elektriğin fiyatını bilmiyor. Sanayici kullandığı elektriğin fiyatını kullandıktan 45 gün sonra öğreniyor. Nisan’da MOSB’daki sanayicinin cebinden 7 milyon TL daha fazla elektrik parası çıktı” dedi.

Mart ayı sonunda 22 kuruş olan elektrik fiyatının yeni uygulama kapsamında geçen ay 29 kuruşa çıktığını hatırlatan Türek, “Yani bir anda yüzde 35 artışla karşılaştık. Elbette tüm sanayiciler şok oldu. Önceki sistemde biz üreticilerle serbest anlaşmalar yapabiliyorduk, TEİAŞ’ın uygun saat aralığından alım yapıyorduk. Günlük ödeme yapıp, 45 gün sonra sanayiciden tahsil ediyoruz” diye konuştu.

Kendisine güveniyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mutlaka bir formül üreteceğine inandıklarını vurgulayan Türek, “Bütün OSB’ler feryatta. Böyle bir uygulamanın sürdürülebilme şansı yok. Bir yandan hükümet sanayiyi coşturmaya çalışırken, bir yandan birisi bizim ayağımızın altına sabunu attı, düşmemek için çabalıyoruz. Daha önce OSB’deki fabrikalar daha ucuza elektrik kullanıyorlardı. Geçen ay OSB dışındaki fabrikalar elektriği yüzde 10 daha ucuz kullandılar. Bu, organize sanayiyi destekleyen siyasi iradenin politikalarına da ters. Enflasyonla mücadele politikası uygularken, maliyet enflasyonunu kontrol etmezseniz tüketici enflasyonunu da kontrol edemezsiniz” ifadesini kullandı.

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