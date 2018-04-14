Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nde değişikliğe gidecek.
Elektrikte serbest tüketici olmayan ve perakende satış sözleşmesi kapsamında elektrik satın alan abonelerin, zamanında ödenmeyen borçlarına ilişkin yasal yollara başvurulabilmesi için elektriğinin fiilen kesilmiş olması gerekecek.
Düzenlemeyle, perakende satış sözleşmelerinde başvuruların sonuçlandırılma süresi bir güne düşürülecek. Başvuru süreci eksiksiz biçimde tamamlanan ve elektrik dağıtımına engel herhangi bir unsurun olmadığı yerlere elektriğin bağlanma süresi, imar alanı içindeki yerler için en fazla 24 saat, imar alanı dışındaki yerler için de en fazla 48 saat olarak belirlendi.
Fatura borcu nedeniyle elektriği kesilmiş tüketiciler ise borcunu ödedikten sonra aynı süre kapsamında yeniden elektrik hizmeti alabilecek.
Tüketicinin kusuru dışında, herhangi bir nedenle sayacın eksik tüketim kaydetmesi halinde, tüketici adına düzenlenen faturalarda esas alınan süre 12 aydan, 180 güne düşürülecek.
14 GÜN İÇİNDE CAYMA HAKKI
Yeni düzenlemeyle, yıllık elektrik tüketimi 100 bin kilovatsaatten düşük olan serbest tüketiciler, "tüketimi düşük serbest tüketici" olarak tanımlandı.
Söz konusu tüketicileri ile tedarikçiler belirli ya da belirsiz süreli anlaşma yapabilecek. Belirli süreli ikili anlaşmalar azami 3 yıllığına olacak. Bu sürenin tamamlanmasına 60 gün kala sözleşmenin sona ereceği tüketiciye bildirilecek.
Söz konusu anlaşmalar yazılı ya da uzaktan düzenlenebilecek.
Tüketiciler, ikili anlaşmanın kurulduğu ya da yenilendiği tarihten itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeden ve cayma bedeli ödemeden anlaşmadan vazgeçebilecek.
Güvence bedelleri, ikili anlaşmaların sona ermesini takiben 5 gün içinde tüketicilere iade edilecek.
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, değişiklik öncesinde yönetmelikle ilgili basında yer alan haberlere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Düzenlemelerimizle ilgili yapılan yanlış haberler, tüketicilerin yanlış bilgilendirilmesine ve bu bilgiler neticesinde şirketlerle tüketiciler arasındaki ilişkilerde problemler yaşanmasına neden olabiliyor." dedi.
Tüketicilere yönelik düzenlemelerde kulaktan dolma bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini belirten Yılmaz, "Bu tip yanlış haberler sektörümüze zarar verir. Kurulumuzun aldığı kararlar Resmi Gazete'de yayımlanıyor. Gerektiğinde biz de öncesinde kamuoyunu bilgilendiriyoruz." diye konuştu.
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