Sektör kaynakları, HABERTÜRK’e bu konuda şunları söyledi:



“4 ya da 5 dolayında dağıtım şirketinin bir araya gelmesi, böylece Türkiye elektrik dağıtım pazarında belli bir büyüklüğün, diğer deyişle ölçeğin oluşturulması üzerinde konuşuluyor. Bu modelin hayata geçirilmesi durumunda uluslararası bir fonla (örneğin bir emeklilik fonuyla) satış ya da ortaklık için görüşmelere başlanabileceği görüşünü taşıyan ve bunu dile getiren dağıtım şirketi ya da şirketleri var.”



Gazete Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, Türkiye’de 21 elektrik dağıtım bölgesi bulunduğunu anımsatan kaynaklar, “Gündeme gelen bu formül işletilir ve 4 ya da 5 şirket bir araya gelip bir ortaklık yapısı oluşturabilirse, bu yapı bölgesine göre değişmekle birlikte toplam dağıtım pazarının yüzde 20’sine denk gelecek bir büyüklüğe ulaşabilir. Belki bu durumda alıcı ve yatırımcı açısından düşünüldüğü gibi daha yatırım yapılabilir bir durum ortaya çıkabilir” görüşünü dile getirdi.



Kaynaklar, elektrik dağıtım şirketlerinin üzerinde ciddi bir kur baskısı bulunduğunu belirterek, “Şirketler, dağıtım bölgelerini dolar ile özelleştirmeden aldı. Buna karşılık ile gelir elde ediyorlar. Kurun artması nedeniyle zorlanıyorlar. Maliyetleri de artıyor. Bu nedenle şirketler yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlanıyor. Şirketler, kaynak yaratmak için formül üretiyor” dedi.



TETAŞ’A BORÇ



Elektrik dağıtım şirketleri, müşterilerine sattıkları elektriğin bölümünü (yüzde 30’a kadar) Türkiye Elektrik Ticaret Taahhüt AŞ’den (TETAŞ) satın alıyor. Kalan bölümünü piyasadan temin ediyor. dağıtım şirketlerinin, TETAŞ’a bir miktar borcunun biriktiğini belirten kaynaklar, “Şirketler, genelde ödemelerini zamanında yapıyor. Ancak, finansal bazı sorunlar nedeniyle şirketlerin TETAŞ’a borçlarını zamanında ödemekte zorlandıkları da biliniyor” diye konuştu.

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