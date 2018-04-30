Elektrik faturasında sert düşüş

Son dönemde elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık verilmesi, elektrik ithalatı faturasının azalmasında etkili oldu.
AA muhabirinin dış ticaret istatistiklerinden yaptığı derlemeye göre, 2017'nin ilk çeyreğinde Yunanistan, Bulgaristan, Azerbaycan ve Çekya'dan toplam 504 milyon 443 bin kilovatsaat elektrik alındı. Bu yılın ilk çeyreğinde ise Yunanistan, Bulgaristan, Azerbaycan, Gürcistan ve Çekya'dan alınan elektrik miktarı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45,84 azalarak 273 milyon 180 bin kilovatsaate geriledi.
Geçen yılın ocak-mart döneminde elektrik ithalatı için 30 milyon 594 bin 671 dolar ödenirken, bu yılın aynı döneminde bu miktar yüzde 63,6 azalışla 11 milyon 133 bin 696 dolara geriledi.
Yılın ilk çeyreğinde elektrik ithalatı için en yüksek miktar 4 milyon 808 bin 736 dolar ile ocak ayında ödendi. Bu ayda Yunanistan, Bulgaristan, Azerbaycan, Gürcistan ve Çekya'dan 117 milyon 715 bin kilovatsaat elektrik ithal edildi.
En fazla elektrik Bulgaristan'dan alındı
Ocak-mart döneminde en fazla elektrik ithalatı yapılan ülke Bulgaristan oldu. Bu dönemde Bulgaristan'dan ithal edilen elektrik miktarı 205 milyon 380 bin kilovatsaate ulaştı. Bu miktar için ülkeye 7 milyon 820 bin 297 dolar ödeme yapıldı. Bulgaristan'ı sırasıyla Azerbaycan, Gürcistan, Çekya ve Yunanistan takip etti.
Azerbaycan'dan alınan elektriğin miktarı, 2018'in ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla 66 milyon 533 bin kilovatsaat azalarak 59 milyon 481 bin kilovatsaate düştü. Bu ithalat için Azerbaycan'a 3 milyon 21 bin 425 dolar ödendi.
Söz konusu dönemde, Gürcistan'dan 6 milyon 666 bin, Çekya'dan 1 milyon 81 bin ve Yunanistan'dan 572 bin kilovatsaat elektrik alındı. Bunlar için Gürcistan'a 225 bin 646 dolar, Çekya'ya 39 bin 600 dolar ve Yunanistan'a 26 bin 728 dolar ödeme yapıldı.
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