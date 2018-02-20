Türkiye’yi etkisi altına alan kuraklık ve barajlardaki su miktarının düşmesi üzerine gözler, elektrik üretiminde yaz aylarında daha da öne çıkması beklenen doğalgaz santrallarına ve ikinci çeyrek gaz fiyatına çevrildi.
Gazete Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, enerji sektörünün merakla beklediği Rus enerji devi Gazprom’un, Türkiye’ye ihraç edeceği doğalgazın nisan-mayıs-haziran dönemini içeren ikinci çeyrek fiyatlarına ulaştı. Gazprom, BOTAŞ ve özel sektör gaz ithalatçılarına farklı fiyattan gaz satıyor.
NİSAN YAĞIŞLARI KRİTİK
Gazprom, gaz ithalatçılarına, her 1000 metreküp gazı birinci çeyrek için yüzde 10.25 indirimle 204 dolardan satıyor. BOTAŞ ise her 1000 metreküp gaz için Gazprom’a 225 dolar ödüyor. Gaz fiyatları, petrole bağlı olarak artıyor ya da azalıyor. Petrol fiyatlarının, geçmiş 9 ve 6 aylık ortalamaları hesaplanıyor ve doğalgazın fiyatına yansıyor. Bu dönemde petrol fiyatları 67-68 dolara kadar çıktı. Bu artışın etkisiyle özel sektör ikinci çeyrekte yüzde 10.25 indirimle ithal edeceği her 1000 metreküp gaza 225.85 dolar düzeyinde bir ödeme yapacak.
BOTAŞ’ın, ithalat fiyatı da 249 dolar düzeyinde hesaplanıyor. Uzmanlar, barajlardaki suyun azalması nedeniyle elektrik üretiminde yaz aylarında hidroelektrik santrallarının (HES) payının düşebileceğini, doğalgaza bağlı santralların payının artabileceğini belirterek, “Suyun payı azaldıkça, gazın payı kaçınılmaz olarak yükseliyor. Bu denklemde gaz fiyatının artması doğrudan elektrik üretim maliyetlerini de artırır” dedi.
Maliyetin artmasının tüketiciye yansıyıp yansımayacağını ise nisan ayı ve sonrasındaki yağışlar belirleyecek.
16 ŞUBAT'TA BARAJIN PAYI YÜZDE 9'A İNDİ
Sudan elektrik üretiminin önceki yıllarda yüzde 20 düzeyinde olduğuna dikkat çeken uzmanlar, “16 Şubat’ta toplam elektrik üretiminde barajların payı yüzde 9, akarsuların payı yüzde 6 oldu. Doğalgazın payı yüzde 32 olarak gerçekleşti. Perşembe günü barajların payı yüzde 10, akarsuların payı yüzde 7 olarak kayda geçti. Doğalgazın payı yüzde 34’tü” diye konuştu.
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