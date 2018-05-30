Dövizde yaşanan hızlı artış, son 15 yılda elektrik üretimine milyarlarca dolar yatırım yapan üreticileri de vuruyor. Elektrik Üreticileri Derneği’nin (EÜD) yaptığı çalışmaya göre, son 15 yılda özel sektör 57 milyar dolarlık santral yatırımı yaptı. Yatırımcılar, özelleştirme yoluyla da 10 milyar dolarlık santralı kamudan devraldı. Yatırımcıların, halen 43 milyar dolar kredi borcu bulunuyor. Türkiye’nin kurulu santral gücü, 2003 yılında 33-34 bin megavat (MW) düzeyinde bulunuyordu. Kurulu güç, 15 yılda yaklaşık 87 bin megavata çıktı. Son 15 yılda 50 bin megavatın üzerinde ek yatırım yapıldı. Kaynaklarına göre dağılım şöyle:

- 26 bin 500 bin MW doğalgaz,

- 27 bin 500 MW barajlı ve nehir tipi santral,

- 10 bin MW yerli kömür,

- 9 bin MW ithal kömür,

- 6 bin 500 rüzgâr,

- 4 bin 500 MW lisanssız güneş santralı,

- Bin MW jeotermal.

- 2 bin MW de diğer kaynaklar.

PİYASADA ELEKTRİK FİYATLARI GERİLEDİ

Gazete Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre EÜD, 2010-2018 yılları arası Piyasa Takas Fiyatı (PTF) ortalamalarıyla ilgili de bir çalışma yaptı. İşte, fiyatlar:

- PTF, 2010 yılında dolar bazında 80,65 TL/Mwh düzeyinde bulunuyordu.

- 2018 Mayıs ayında 41,38 TL/ Mwh seviyesine kadar düştü.

- Bir başka deyişle 8 yılda yarı yarıya geriledi.