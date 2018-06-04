İHA'da yer alan habere göre; Medya takibinin önemli kurumlarından Ajans Press, dünya genelinde kullanılan elektrikli araç sayılarına yönelik yapılan araştırmayı inceledi. Ajans Press’in Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerinin yanı sıra medya yansımalarından da derlediği bilgilere göre, 2017 yılındaki elektrikli araç sayısı 2016 yılına oranla yüzde 55 artış gösterdi. Böylelikle, 2017 yılında elektrikli ve plug-in hibrid araç kullanımının 3 milyon 109 bin 50 olduğu saptandı. Bu rakamın 2016 yılında ise 2 milyon civarında seyrettiği belirlendi.



EN ÇOK SATIŞ ÇİN'DE GERÇEKLEŞTİ



ITS Medya ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesinde, elektrikli araçlarla ilgili medyaya yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2017-2018 yıllara arasında elektrikli araçlarla ilgili 4 bin 886 haber yansıması tespit edildi. Raporda, 2017 yılında Çin’de 600 bin civarında elektrikli araç satışının gerçekleştiği açıklanırken, geçen yıl elektrikli araç sayısının bu kadar çok artmasında Çin’in çük büyük rolü olduğu görüldü. ABD’de de ise elektrikli araç satışının 300 bin sınırına yaklaştığı saptandı. Bununla birlikte, Avrupa’daki en büyük payın, elektrikli araç oranı yüzde 39 olan Norveç’e ait olduğu belirlendi. Norveç’i yüzde 12 ile İzlanda takip ederken, listenin ilk beşinde yer alan diğer ülkeler İsveç, Çin ve Almanya olarak kayıtlara geçti. Elektrikli araç kullanımı giderek artarken buna paralel olarak özel şarj istasyonlarının da düzenli bir şekilde arttığı görüldü. 3 milyon sınırına gelen halka açık istasyon sayısının ise sadece yüzde 25’inde hızlı şarj özelliği olduğu tespit edildi.

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