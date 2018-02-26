Günümüzde dünya çapında 3 milyon civarında elektrikli araç bulunurken, bu sayının 2027 yılında 27 milyona ulaşması öngörülüyor. Dünyada hızla yaygınlaşan elektrikli araçlarla birlikte bakır talebi de katlanarak büyüyor.
ELEKTRİKLİ OTOMOBİLDE 83 KG BAKIR VAR
Elektrikli araçların en önemli bileşenlerinden biri olan yüksek teknolojili bakır teller, yüksek iletkenlikleri nedeniyle bu araçlarda yoğun olarak kullanıyor. IDTechEX tarafından yapılan son araştırmaya göre, bugün otomotivde kullanım alanına göre birinci sırada yer alan içten yanmalı motorlarda ortalama 23 kilogramlık bakır kullanılırken, bu rakam hibrid araçlarda 40 kilograma, yüzde 100 elektrikli araçlarda ise 83 kilograma çıkıyor. Yani elektrikli araçlarda kullanılan bakır miktarı, içten yanmalı motorların yaklaşık 4 katına ulaşıyor.
Araştırmaya göre, yaygınlaşan elektrikli araçlarla birlikte, 2017 yılında sadece bu araçlar için toplam 185 bin ton olan bakır talebinin 2027 yılında yaklaşık 9 katlık bir artışla 1,74 milyon tona çıkması öngörülüyor. Bu rakam sadece araçların üretiminde kullanılacak bakırı kapsıyor. Bunun dışında da bakırın yoğun olarak kullanılacağı diğer bir yer de şarj istasyonları. Yine araştırmaya göre, standart bir istasyonda 700 gram olan bakır kullanımı, hızlı şarj istasyonlarında ise 8 kilograma kadar çıkabiliyor.
HEDEF EN BÜYÜK ÜÇ FİRMADAN BİRİ OLMAK
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Mega Metal Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Ali Turgut, Kayseri’de bulunan üretim tesislerinde iletişim, enerji üretimi ve dağıtımı, elektroteknik, güneş ve yenilenebilir enerji, ev aletleri, savunma ve otomotiv endüstrisinde kullanılan yüksek teknolojili elektrolitik bakır tel üretimi gerçekleştirdiklerinin altını çizerken, “Bizim dışımızda, bu kadar yüksek teknolojiye sahip üretebilen Avrupa'da ikinci bir şirket yok. Saç telinin standart çapı 0.10 mm. Biz 0.05 mm saç teli üretiyoruz. Dünyada, bakır tel sektöründe faaliyet gösteren en büyük 3 firmadan biri olmak için bir yandan yatırımlarımıza hız kesmeden devam ederken bir yandan da yurt dışında yeni satın almalar için de fırsat kolluyoruz” dedi.
"BİZ DE BAKIR TELİN BABAYİĞİDİYİZ"
Dünyada elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte, bakır ve yüksek teknolojili bakır tel talebinin gelecek yıllarda katlanarak büyüyeceğini belirten Cüneyt Ali Turgut, şunları söyledi:
"Bugün dünyada sadece birkaç şirket tarafından üretilen bu bakır teller elektrikli araçların en önemli parçalarından. Biz de otomotiv sektöründe büyük bir tecrübeye sahibiz. Bugün Kayseri'de ürettiğimiz yüksek teknolojili ürünlerimizi, dünyanın en önemli otomotiv firmalarına ihraç ediyoruz. Bir anlamda biz de bakır telin 'babayiğidiyiz'...
Yoğun talebe yetişebilmek için fabrikamızı yüzde 100 kapasiteyle çalıştırıyoruz. Bunun yanında üretim tesisimizi 15 milyon euroluk yeni yatırımla büyütüyoruz. Elektrikli araçlarla, Türkiye yakın gelecekte teknolojinin üretim merkezi olacak.”
Otomotiv sektöründeki tecrübelerini yerli otomobil projesi için de kullanmayı arzu ettiklerini vurgulayan Cüneyt Ali Turgut, “Bu konuda da Çalışmalara başladık. Dünya ölçeğinde üretim yapan bir şirket olarak projenin tedarik zincirinde yer almak bizler için de büyük gurur kaynağı olacaktır” ifadelerini kullandı.
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