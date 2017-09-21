Elektrikli otobüsün rekor kıran serüveni

12 metre uzunluğundaki Catalyst E2 Max, Kaliforniya merkezli Proterra firması tarafından yapıldı. Araç, tek bir şarjla en uzun mesafeyi kat edebilen elektrikli otobüs olma unvanına sahip.

Dünya şehirleri sürekli yükselen hava kirliliğiyle mücadele etmek için çevreci toplu taşıma çözümleri üretiyor.

Uzmanlar, E2 Max kadar uzun mesafeler kat edebilen oobüslerin, elektrikli araçlar ve şehir taşımacılığı için bir dönüm noktası olabileceği görüşünde.

Bu alandaki bir önceki rekor, otobüsten 46 kat daha hafif olan bir elektrikli otomobil tarafından kırılmıştı. Tek bir kişinin seyahat edebileceği boyuttaki araç, tam dolu piliyle 1.631 KM mesafe kat etmişti.

Otobüs, uzun sürüveni tamamlamak için 660 kWH enerji depolayabilen bir pille donatıldı. Otobüsler, yapıları gereği otomobillerden daha büyük piller taşıyabiliyor. Örneğin, rekortmen Catalyst E2 Max'te bulunan pil, Tesla Model S'inkine kıyasla dokuz kat daha büyük.

DÜNYA ŞEHİRLERİ ELEKTRİĞE GEÇTİ

Ülkeler elektrikli araçların potansiyel faydalarını gördükçe, şehirlerini ve altyapılarını bu araçları destekleyecek şekilde yeniden yapılandırıyor. Japonya'da bugün benzin istasyonlarından daha fazla elektrikli şarj istasyonu bulunması bunun en somut örneklerinden.

Avrupa'da öne çıkan ülkeyse Norveç. Ülke, 100 binden fazla araçla, kişi başına en yüksek elektrikli otomobil oranına ev sahipliği yapıyor. Londra ise 2 bin 500 elektrikli otobüsle kıtanın en büyük elektrikli otobüs filosunu çalıştırıyor.





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