Elektrikli otomobilde savaş kızıştı, BMW hedef büyüttü

Elektrikli otomobilde iddialı markalardan olan BMW, önümüzdeki sene için satış hedefini 150 bin adete yükseltti. Bu rakam, 2017 yılı hedeflenen satışın yüzde 50 fazlasına denk geliyor.

BMW elektrikli otomobil kategorisinde i3 modeli ile 2013 yılından bu yana yer alıyor. Ancak alman firma, son dönemde Mercedes ve Volkswagen gibi diğer dev üreticilerin rekabet baskısı altında bulunuyor.

Hem Volkswagen hem de Mercedes elektrikli otomobiller konusuna çok büyük yatırım yapıyor ve filolarını büyük ölçüde dönüştürmeyi hedefliyor. Her iki marka da geçtiğimiz aylarda 10 milyar doların üzerindeki yatırım planlarını açıklamış ve sektöre çok güçlü bir şekilde gireceklerinin mesajını vermişti.

BMW önümüzdeki yıl elektrikli Mini'yi, 2020 yılında ise X3 SUV modelini piyasaya sürecek. BMW, orta vadede tüm elektrikli modelleri 'i' markası altında toplayacak.

BMW halihazırda elektrikli otomobil kategorisinde i3 ve i8 modelleri ile faaliyet gösteriyor.