Otomotiv dünyasının en sıcak gündemi elektrikli otomobiller. Bir yandan dev firmalardan arka arkaya gelen milyar dolarlık yatırım planları ve yeni model açıklamaları, diğer yandan Avrupa'dan Çin'e, Hindistan'dan ABD'ye kadar birçok ülke ve şehrin önümüzdeki yıllar için gündeme aldığı benzinli ve dizel araçları yasaklama kararları.
Tüm bunlara tüketici ilgisi de eklenince elektrikli otomobiller pazarda giderek kendine daha geniş bir alan açmaya başladı.
Ancak elektrikli otomobil deyince akla ilk gelen konu aracın menzili. Araçların menzili uzadıkça elektrikli otomobillerin pazardan daha fazla pay kapacağına kesin gözüyle bakılıyor. Üreticiler, kullancılar için hayati önem taşıyan bu konudaki çalışmalarını sürdürürken, sonuçlarını da görmeye başladı.
YÜZDE 56 ARTIŞ VAR
ABD'de piyasada satışta bulunan tüm elektrikli araçların menzillerinin ortalaması bundan 6 sene önce, gerçi o zaman sadece üç model vardı, 117 km idi. ABD'deki Enerji Departmanı'nın raporuna göre, bu rakam şimdilerde 183 km'ye ulaştı. Bir başka ifade ile altı senede ortalama menzillerde yüzde 56 artış meydana geldi.
ABD'de halen satışta olan tamamen elektrikli 15 model mevcut. En düşük menzile sahip araç 65 km ile Smart Fortwo. En yüksek menzile sahip olan ise 530 km ile Tesla Model S.
Aslında elektrikli araç menzillerinin bundan sonra hızla uzayacağını tahmin etmek için kahin olmaya gerek yok. Son dönemde piyasaya çıkan araçların çoğu 300-500 km arasında menzil vaat ediyor. Ayrıca pil teknolojisi üzerindeki çalışmalar da son hızla devam ediyor. Dolayısıyla yakın zamanda ortalama menzillerde çok daha yüksek rakamları görmek mümkün olacak.
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