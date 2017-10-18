Elektrikli süpürgeyi sokakta gezdirdi

İHA'nın haberine göre, Sivas'ın Kazancılar Caddesi üzerinde elektrik süpürgenin hortum kısmından tutan yaşlı adam süpürgeyi peşinden sürüklediğini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Bu anı gören vatandaşlar yaşlı adamı cadde üzerinde elektrikli süpürgeyle yürümesini cep telefonu kamerası ile kaydetti. Bir süre elektrikli süpürge ile yürüyen vatandaş daha sonra gözden kaybolurken bu anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Yaşlı adamın evine götürdüğü sanılan elektrikli süpürge ile yaptığı yürüyüş sosyal medyada binlece kez beğenilirken çok kişi tarafından da paylaşıldı.

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