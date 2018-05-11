Çeçen, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın da katılımıyla bir otelde düzenlenen ELDER 11. Sektör Toplantısı'nda, günlük yaşamın vazgeçilmezi olan bir hizmet sunduklarını söyledi. Bu anlamda, ikame edilemez bir toplumsal fayda ürettiklerini anlatan Çeçen, şöyle konuştu:

"Ülkemizin sürdürülebilir kalkınması ve güvenliğinde stratejik öneme haiz enerji sektörünün dışa bağımlılığının azalmasında bir yol haritası vazifesi üstlenen Milli Enerji Politikası'nın bizlere yüklediği sorumlulukları da yine aynı anlayışla sahipleniyoruz. Bu kapsamda kesintisiz elektrik hizmeti sunmak, vatandaş memnuniyetini dünya standartlarının üzerine taşımak, bölgesel ve iklimsel koşullar ne olursa olsun hizmetimizi aksatmadan sürdürmek amacıyla yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz."

Çeçen, sektör olarak 2016-2020 yıllarını kapsayan 3. Tarife Dönemi için yaklaşık 20 milyar liralık bir yatırım taahhütlerinin olduğunu dile getirerek, "2016 yılında bu rakamın 4,3 milyar, 2017'de ise 5,9 milyar liralık kısmını toplamda yarısını gerçekleştirmiş bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Ar-Ge yatırımlarının toplam yatırımlar içindeki payının 200 milyon lirayı aştığını vurgulayan Çeçen, şöyle devam etti:

"Diğer yandan önümüzdeki dönem için teknoloji yatırımlarımıza da 2 milyar liralık bir kaynak ayırdık. Bu kapsamda coğrafi bilgi sistemi, SCADA sistemi, güvenlik sistemleri, akıllı şebeke yatırımları ile sunduğumuz hizmetin hızını, verimliliğini, güvenliğini ve elbette nihai amaç olarak da müşteri memnuniyetini en üst mertebeye taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Tüm bu teknoloji ve Ar-Ge yatırımlarının, müşteri memnuniyetinin ön koşulu olan her an ulaşılabilir olma ve hızlı çözüm üretme konusunda elimizi güçlendireceğine inanıyoruz."

ŞEBEKE ALTYAPILARI YENİLECEK

Sektör olarak önceliklerinin yaşı 30'u aşan şebeke altyapılarını yenilemek olduğunu anlatan Çeçen, şunları kaydetti:

"Türkiye çapında 1,1 milyon kilometre hat, 154 bin EMVEA (MVA) trafo kapasitesi ile 34,6 milyon hane ve 7,9 milyon ticari noktaya hizmet sunuyoruz. Bunu yapabilmek için doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 100 bin kişi çalıştırıyoruz. Kesinti sayısı ve sürelerini azaltmak için son bir yıl içinde 3 bin 600 yeni arıza onarım ve bakım personeli işe aldık. Müşteri memnuniyeti sürecinin belki de en kritik noktalarından olan çağrı merkezlerimizde personel sayımızı 9 yeni merkezle birlikte yüzde 17'lik bir büyümeye giderek, toplam çağrı merkezi çalışan sayımızı 3 bin 200'e yükselttik."

Çeçen, ekonomi adına önemli bir maliyet kalemi olan kayıp-kaçakla mücadelede önemli mesafe kat ettiklerini vurgulayarak, "Özelleştirme öncesi ülke genelinde yüzde 20'lerde seyreden kayıp kaçak oranı günümüzde yüzde 13'ler seviyesine geriledi. Kayıp kaçağın çok yüksek olduğu Doğu ve Güneydoğu'daki bazı illerimiz dışındaki bölgelerimizde oranın OECD seviyelerine yani yüzde 8'lere kadar indiğini söylemekten memnuniyet duyuyorum." dedi.

Çeçen, elektrik dağıtım sektörü olarak dijitalleşmeyi, insanlara götürdükleri hizmetin sürdürülebilir kalitesinin garantisi olarak gördüklerini dile getirerek, "Bildiğiniz gibi dijitalleşmenin bel kemiğini büyük veri, yapay zeka, nesnelerin interneti gibi kavramlar oluşturuyor. Biz de kendi çalışma alanımızda bu kavramları her geçen gün daha fazla duyuyor ve kullanıyoruz." diye konuştu.

Sektörün yatırımlarına da değinen Çeçen, şunları kaydetti:

"Ülkemizdeki şebekelerin yaş ortalaması 30'un üzerinde. Hedefimiz, 2020'ye kadar tüm şebekeleri yenilemek ve sonrasında da bu şebekeleri hızla akıllı şebekeye dönüştürmek. Bu bağlamda EPDK başkanlığında, ELDER'in koordinasyonunda 21 elektrik dağıtım şirketimizin katılımıyla yürüttüğümüz 'Türkiye Akıllı Şebekeler 2023 Yol Haritası Projesi'nin ilk çıktılarını nisan ayında kamuoyu ile paylaşmış bulunuyoruz. Yenilenebilir enerji formülleri ile enerjide dışa bağımlılığın ve karbon salınımının azalması yönünde ciddi katkılar sunacak bu yol haritası doğrultusunda verinin toplanması, analitiği ve aktarımına odaklanacağız."