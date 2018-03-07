Habertürk Elektronik İzleme Merkezi’ni görüntüledi

Şüpheli, sanık veya hükümlülerin elektronik yöntem ve araçlarla toplum içinde izlenmesini, denetim altında tutulmasını sağlayan, mağdurun ve toplumun korunmasını amaçlayan Elektronik İzleme Merkezi 20 Ocak 2013’te kuruldu. Adalet Bakanlığı’na bağlı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan izleme merkezi, aynı anda 3 bin kişiyi izleyecek kapasiteye sahip. Merkezin giriş-çıkışları elektronik sistemlerle kontrol edilirken, personelin yükümlülerle yaptığı görüşmeler ve diğer tüm işlemler kayıt altına alınıyor.

2 BİN 700 KİŞİ İZLENİYOR

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre Türkiye, 4 farklı elektronik izleme ünitesinin bir arada kullanıldığı dünyanın sayılı ülkelerinden birisi konumunda. Bu kapsamda 2013’ten bugüne 30 bin kişinin takibi yapıldı. Şu an 2 bin 700 kişi izleniyor. Takip edilenlerin yaklaşık 400’ü ise FETÖ şüphelisi. Bu üniteler şöyle: Ev ünitesi (Konutun terk edilmemesi amaçlı), GPS (Belirlenen yerlere gitmenin veya belirli alanların terk edilmesinin engellenmesi amaçlı), alkol izleme ünitesi, mağdur koruma ünitesi (şiddet mağdurlarını izliyor). Bu üniteler; mahkemelerce verilen kararlar uyarınca kullanılıyor. Merkezin personeli pür dikkat ekranda elektronik izleme sinyallerini takip ediyor, yasak bölgenin ihlali halinde, anında durum mahkemeye bildiriliyor.

GPS TAKİBİ

GPS ünitesi genelde yaşadığı kenti terk etmeme şartlı adli kontrolle salıverilenler için kullanılıyor. 2 parçadan oluşuyor. Birinci parça kişinin ayağına takılan kelepçe, ikinci parça ise kişinin üzerinde taşıması gereken, GSM hattı üzerinden sesli ya da yazılı haberleşmeyi ve izleme merkeziyle karşılıklı veri aktarımını sağlayan alıcı parça. Kelepçe takıldıktan sonra yaklaşmaması veya girmemesi gereken bölge izleme merkezi tarafından harita üzerinden işaretlenerek sisteme kaydediliyor. Kişinin yasaklı bölgelere yaklaşması (okul vb.) ya da yasaklı bölgenin dışına çıkması durumunda merkeze bilgi veriliyor. 300 dolayında kişi bu sistemle takip altında.

EV HAPSİ

Mahkemelerin konutunu terk etmeme koşuluyla salıverdiği sanıklar bu sistemle izleniyor. Ev ünitesi iki parçadan oluşuyor. Biri kişinin ayağına takılan kelepçe, ikinci parça ise eve kurulan GSM teknolojisi ile haberleşmeyi sağlayan alıcı parça. Bu iki parça radyo frekansı üzerinden birbirleriyle iletişim kuruyor. İzlenen şahıs evin dışına çıkması durumunda merkeze sinyal iletiliyor ve durum ilgili yargı merciine bildiriliyor. Aralarında FETÖ şüphelileri de olmak üzere takip edilenlerin yaklaşık 2 bini bu üniteyle izleniyor.

ALKOL ÖLÇER

Sistem kesin bir doğrulamayla uzaktan alkol seviyesinin test edilmesini sağlıyor. Alkol bağımlısı bazı suçlular alkol ölçer cihazlarıyla izleniyor. Şimdiye kadar alkol aldıktan sonra kendini kaybeden, çevresine zarar veren 10 kişinin evine mahkeme kararıyla bu cihazlardan konuldu. Alkol suçluları, gün içinde önceden belli olmayan zamanlarda aranıyor ve cihazın başına gitmesi isteniyor. Cihaz önce şahsın kimlik tespiti için fotoğrafını çekiyor. Kimlik teyidinden sonra cihaz üzerindeki alkol ölçüm aparatına üflemesi isteniyor. Ölçüm sonrası alkol tespit edilirse, durum ilgili mahkemeye bildiriliyor.

MAĞDUR İZLEME

Bu sistem mağdurda 1, failde iki olmak üzere 3 parçadan oluşuyor. Mağdura, üzerinde taşıması gereken GSM hattı üzerinden sesli ya da yazılı haberleşmeyi ve merkezle karşılıklı veri aktarımını sağlayan alıcı ünite veriliyor. İkinci parça, failin ayağına takılan kelepçe. Diğeri ise yine failin üzerinde taşıması gereken GSM hattı üzerinden sesli ya da yazılı haberleşmeyi ve merkezle veri aktarımını sağlayan alıcı parçadan oluşuyor.

Bu sistem fail ve mağdurun konumlarının harita üzerinden sürekli takibine imkân sağlayarak, birbirlerine yaklaşmalarını engelliyor. Kadınlara şiddet uygulayan 60 kişi elektronik kelepçe ile anlık olarak takip ediliyor. Şiddet mağduru 60 kadında da failin yaklaşması durumunda uyarı veren cihaz bulunuyor.

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