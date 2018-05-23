Göğüs Hastalıkları Bölümünden Uz. Dr. Murat Apaydın, son yıllarda sigarayı bırakmaya yardımcı ürün olarak, özellikle gençler arasında yaygın olarak kullanılan elektronik nargile ya da e-nargilenin de bağımlılık yaptığını söyledi.

İHA'nın haberine göre; ısıtılarak buharlaştırılan sıvı içindeki aromalarla keyif algısı oluşturan e-nargilenin, sigarayı bırakmaya yardımcı olmadığı gibi yeni bağımlılıklar oluşturabildiğini belirten Apaydın, ürünün uzun dönem kullanımı sonrasında da içeriğindeki ağır metallere bağlı olarak önemli hastalıklara neden olabildiğini ifade etti.

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Elektronik nargilenin, bileşiğindeki nikotin, kadmiyum ve kurşun gibi ağır metallerin yer aldığı sıvının ısıtılması ve ortaya çıkan buharının solunması prensibiyle çalıştığını söyleyen Apaydın, “Sigara bırakma ürünü olarak bilinen e-nargilede bulunan nikotin, beyindeki nikotin reseptörlerini harekete geçirmektedir. Bu nedenle bağımlılık tedavisinde kullanımı uygun değildir. Psikolojik bağımlılığı gidermesi açısından e-nargilenin, sigarayı bırakmada kürdan, çekirdek ve sakız gibi maddelerden hiçbir farkı bulunmamaktadır. Ayrıca fizyolojik bağımlılık yani nikotin bağımlılığı konusunda sigaradan kurtulmak isteyen bir kişi e-nargileye başladığında, bağımlılığı aynı şiddetle devam etmektedir. Dünyada ve Türkiye’de e-nargilenin sigarayı bıraktırmadığı, aksine yeni bir bağımlılık oluşturduğu bilinmektedir” dedi.

KİŞİNİN NİKOTİN İLE BAĞINI KESMİYOR

Elektronik özelliği nedeniyle ürünün zamanla bozulduğunu, kartuşu ve pili bittiği için bağımlının yeniden sigaraya başladığını kaydeden Apaydın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yani sigara içicisi bu cihaz sayesinde nikotin ile bağını kesemez. Ayrıca bu cihazların her nefeste ne kadar nikotin alımı sağladığı da tespitimümkün değildir. Nikotinin sıvı içerisinde bulunabilmesi için gliserin kullanılması gerekir. Gliserin içerisinde nikotin uzun süre çözülmüş durumda kalır. Çözülmüş nikotini elde edebilmek için kullanılan stabilizatörlerde ise kadmiyum ve kurşun gibi ağır metaller bulunur. Bunları yüksek dozda solumak, akut akciğer ödemine neden olur.”

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KANSER VE KALP KRİZLERİNE YOL AÇIYOR

Avrupa ülkelerinde yapılan araştırmalarda, e-nargile ya da e-sigara bağımlılarının ani ölüm nedeninin akut akciğer ödemi olarak belirlendiğine dikkat çeken Apaydın, “Yani e-nargile kullanıcılarının ağır metal zehirlenmesi nedeniyle hayati tehlikeleri bulunmaktadır.Bunun yanında, insan sağlığını tehdit eden ciddi hastalıklara yol açan e nargile, ‘anabasine, myosmine ve beta nikotryine’ maddelerini de içermekte, içeriğindeki aşırı doz nikotin ve nitrozamin nedeniyle kalp hastalıkları ve kansere zemin hazırlamaktadır” ifadelerini kullandı.