Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nuri Tutar, Türkiye'de her yıl 100 bin kişinin sigaraya bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiğine dikkat çekti. Doç. Dr. Tatar, elektronik sigaralara, bağımlılıktan kurtulmaya fayda etmediğini söyledi.
SİGARA, İNME VE KANSERİN EN ÖNEMLİ TETİKLEYİCİSİ
Sigaranın dünyada ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer alan akciğer kanserlerinin yüzde 90´ından sorumlu olduğuna dikkat çeken Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nuri Tutar, "Tütün ürünleri arasında en fazla tercih edilen sigara, dünyada yaşam kayıplarına neden olan hastalıkların ilk sıralarında yer alan kalp, inme ve kanserin en önemli tetikleyicilerinin başında yer alıyor. Hem, kullanım oranlarının artması, hem de sigara içiciliğin daha erken yaşlara inmesinin ölüm nedenleri üzerindeki istatistiklere de yansıyor. Sigara dumanında çoğunluğu toksik olmak üzere 4000 civarında madde bulunuyor ve tek bir nefes çekildiğinde, 300 milyon ile 3 milyar partikül akciğerlere girerek hücre yapısını bozuyor ve hastalıklar için zemin hazırlıyor" ifadelerine yer verdi.
KALP HASTALIKLARI SİGARA İÇENLERDE DAHA FAZLA
Sigara içenlerde kalp hastalıklarının daha fazla görüldüğünü özellikle kadınlarda kalp krizi geçirme riskinin iki daha arttığı ifade eden Doç. Dr. Tatar, "Sigara içenlerin KOAH (Kronik obstrüktif akciğer hastalığı) nedeniyle kaybedilme riskinin de 13 kat arttığını biliyoruz. Üreme sistemi üzerinde de olumsuz etkiler yarattığı bilinen sigara, erkeklerde cinsel sorunların, kadınlarda da düşük ve ölü doğum riskini artıyor" dedi.
Pasif içiciler de zarar gördüğünü belirten Doç.Dr. Nuri Tatar sözlerini şöyle sürdürdü: "Sigara kullanımı kişinin sadece kendisine değil, dumanı solumak zorunda kalan çevresindekilere de zarar verir. Sigara içenlerin eşlerinde akciğer kanseri gelişme riskinin, içmeyenlerin eşlerine göre yüzde 20-30 oranda artar. Günümüzde özellikle sigarayı bırakmak isteyenlerin tercih ettiği yöntemlerden biri olan elektronik sigaranın bağımlılıktan kurtulmaya bir faydası olmaz. Aslında elektronik sigara da bir nikotin ürünü olduğu için alışkanlığın kesilmesine engel olmuyor. Aksine, nikotin bağımlılığın daha da pekiştiriyor. Kullanıcıyı psikolojik olarak sigarayı bıraktığı düşüncesine yöneltmesine rağmen vücuda nikotin girmeye devam ediyor."
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