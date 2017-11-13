Elektronik sigara uyarısı!

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Vural Kavuncu, geçen dönemde dumansız hava sahasına yönelik çok başarılı bir kampanya dönemi geçirdiklerini söyledi.
AA'nın haberine göre; bu çerçevede sigara kullanım oranının yüzde 31,6'lardan yüzde 26'ya indiğine işaret eden Kavuncu, ancak zamanla bunun eroze olduğunu, sigara kullanım oranının tekrar artmaya, toplumda yaygınlaşmaya başladığını belirtti.
Kavuncu, bunun birkaç nedeni olabileceğini dikkati çekerek, "Bu nesil, o kampanya yaptığımız zaman hedef kitlemiz değildi. Şu anda onlar büyüdü, yeni bir kültür, tarzla bunlar karşı karşıya kaldı" ifadesini kullandı.
"KONTROLLER GEVŞEMEYE BAŞLADI"
Geçen dönemde bu kampanyanın başarılı olmasının nedenin toplumun sahip çıkması olduğuna işaret eden Kavuncu, ancak kontrollerin gevşemeye başladığını anlattı.
Sigara içme yasağının bazı yerlerde delindiğini, yeterli kontrolün olmadığını gördüklerini aktaran Kavuncu, "Bununla ilişkili bir çapraz denetim sistemleri başlıyor. Denetleme yapan kişi, aynı yerde sürekli denetim yapınca zaten tanınıyor. Bir ilin denetleyicileri, diğer illere gidecek. İl sağlık müdürlüğü elemanları ve belediyelerin elemanlarıyla bu denetimler yapılıyor. Çapraz denetimlerde yarar gördük. Bu toplum sağlığı sorunu, bununla mücadele edilecek" dedi.
"SAĞLIKLI NESİLLER YETİŞTİRMEMİZ GEREKİYOR"
Komisyon Başkanı Vural Kavuncu, elektronik sigara, ısıtmalı sigaraya ilişkin firmaların talep ettiği ayrıcalıklar olduğunun altını çizerek, bu taleplere 'evet' demelerinin mümkün olmadığını söyledi.
Çeşitli teşviklerden, vergi indirimlerinden yararlanılmak istendiğini, bu talepleri karşılamanın mümkün olduğunu belirten Kavuncu, "Bunların içindeki nikotin en az sigara kadar zararlı. Gençlerimizin buna aldanmaması gerekir. Ona da karşıyız." diye konuştu.
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