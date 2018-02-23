ABD’de bulunan Johns Hopkins Bloomberg Sağlık Üniversitesi’nde gerçekleştirilen bir araştırma, elektronik sigaralarda tehlikeli seviyede zehirli metal, kurşun ve krom bulunduğunu saptadı. Araştırmacılar, zararlı seviyedeki kimyasalların elektronik sigaraların ısıtma bobinlerinden çıkan aerosollar nedeniyle meydana geldiği görüşünde.

56 elektronik sigara kullanıcısıyla gerçekleştirilen araştırmada, her bir kullanıcının cihazında bulunan kimyasalların seviyesi ölçüldü. Elektronik sigara likitlerinde yapılan ölçümlerde, söz konusu metallerin seviyesi güvenli seviyede çıkarken; bu likitler cihazın ısıtma sistemiyle etkileşime girdiklerinde kimyasalların seviyesinde aşırı seviyede artış yaşandığı gözlemlendi.

Bilim insanları, elektronik sigara aerosollarında bulunan en endişe verici metallerin krom, nikel ve manganez olduğunu belirtti. Araştırmanın en önemli bulgularından birisi ise bu metallerin elektronik sigaraların çoğunda geleneksel sigaralardakinden daha fazla olarak ölçülmesiydi.

NORMAL SİGARADAN YÜKSEK ÇIKTI

Elektronik sigaralarda bulunan krom, nikel ve kadmiyum emisyonu geleneksel sigaralardan daha yüksek çıkarken; kurşun seviyesi ise sigaralarla eşit seviyelerde ölçüldü.

Bilim insanları uzun süreli elektronik sigara kullanımının insan sağlığına tam etkilerini henüz saptayabilmiş durumda değil. Ancak araştırmada ortaya çıkan aerosol ölçümlerinin birçoğunun ABD Çevre Koruma Ajansı tarafından belirlenen ‘güvenli sınır’ın üzerinde olduğuna dikkat çekildi.

DAHA SAĞLIKLI DEĞİL

Environmental Health Perspectives Dergisi’nde yayınlanan araştırma, elektronik sigaranın geleneksel sigaralara sağlıklı ve güvenli bir alternatif olduğu algısını yanlışlayan bilimsel çalışmalardan yalnızca bir tanesi. Elektronik sigaraların uzun vadede insan sağlığına etkileri henüz aydınlatılamamış olsa da, bilimin elde ettiği veriler bu cihazların insanları geleneksel sigaralardan daha farklı şekillerde etkileyebileceğine işaret ediyor.