Göğüs Hastalıklari Uzmani Dr. Recep Dodurgalı, elektronik sigaranın normal sigara gibi insan sağlığına ciddi derecede zarar verdiğini belirterek aynı yasaklara tabi olması gerektiğine dikkat çekti.

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"ELEKTRONİK SİGARA, SİGARAYI BIRAKMA YÖNTEMİ OLARAK KULLANILAMAZ"

İHA'nın haberine göre; Dr. Recep Dodurgalı, elektronik sigaranın insan sağlığına normal sigara boyutunda zarar verdiğini söyledi. Dr. Dodurgalı, elektronik sigaranın, hiçbir zaman sigarayı bırakma yöntemi olarak düşünülemeyeceğini belirterek, “Elektronik sigara son yıllarda gittikçe yaygınlaşıyor ve sigara bırakma yöntemi ve sigaraya alternatif olarak pazarlanıyor. Elektronik sigarada nihayetinde bir tütün endüstrisinin ürünüdür. İçerisinde nikotin bulunduruyor. Ayrıca içerisinde zararlı kimyasal maddeler de var. Bunları çeşitli aromalarla daha cazip hale getiriyorlar ama hiçbir zaman elektronik sigara, sigarayı bırakma yöntemi olarak düşünülemez. Sigaraya bir alternatif değildir” diye konuştu.

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Dr. Recep Dodurgalı, elektronik sigara kullanımının henüz uzun yıllara dayanan bir alışkanlık olmadığı için kanser yapıcı etkileri hakkında yeterli bilimsel veri bulunmadığını ancak yıllar sonra kanser yapıcı veya vücuda zararlı hasarların ortaya çıkacağını söyledi. Dodurgalı, “Elektronik sigara kullananlarda nikotinin zararlarına maruz kalıyorlar. Elektronik sigara kullanımı henüz uzun yıllara dayanan bir alışkanlık olmadığı için bunların kanser yapıcı etkileri hakkında yeterli bilimsel veri yok. Uzun yıllar geçtiği zaman elektronik sigara kullananlar da sigara kullanımı gibi kanser yapıcı veya başka vücuda zararlı hasarların ortaya çıktığı görülecektir” dedi.

ELEKTRONİK SİGARA İÇENLERE KÖTÜ HABER!

"SİGARA İÇİLMEYEN BİR YERDE ELEKTRONİK SİGARA DA İÇİLMEMELİ"

Dr. Recep Dodurgalı son olarak sigara içilemeyen bir yerde elektronik sigaranın da içilememesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi: “Elektronik sigara dumanına maruz kalanlar da aynı sigara dumanına maruz kalanlar gibi o dumandan etkileniyorlar. Elektronik sigara kullanımının da sigara kullanımı gibi yasaklara tabii olması gerektiğini düşünüyoruz. Sigara içilemeyen bir yerde elektronik sigara da içilememeli. O dumana maruz kalınmamalıdır.”