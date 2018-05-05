Elfsborg - AIK Stockholm maçı öncesi rakamlar

İsveç Allsvenskan heyecanı devam ediyor. Elfsborg, 06 Mayıs 2018 Pazar günü AIK Stockholm takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 18:30. Maç öncesi Elfsborg 4 puanla 12. sırada, AIK Stockholm 17 puanla 1. sırada bulunuyor. Elfsborg, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. AIK Stockholm son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 518 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Elfsborg kazanırsa 2.80, beraberlik çıkarsa 3.00, AIK Stockholm sahadan galip ayrılırsa 1.95 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.65, üst oranı 1.70. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Elfsborg son hafta oynanan Norrköping maçında 3-3 berabere kaldı.

AIK Stockholm, Örebro karşılaşmaında 1-2 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Elfsborg, 3 gol attı ve 5 gol yedi.

AIK Stockholm ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. AIK Stockholm, 5 gol atarken 4 gol yedi.