Elfsborg - Göteborg karşılaşma önü

İsveç Allsvenskan heyecanı devam ediyor. Elfsborg, 21 Mayıs 2018 Pazartesi günü Göteborg takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 20:00. Maç öncesi Elfsborg 5 puanla 14. sırada, Göteborg 12 puanla 9. sırada bulunuyor. Ev sahibi Elfsborg, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Göteborg, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 493. İddaa'da Elfsborg kazanır 2.10, berabere biter 3.10, Göteborg kazanır 2.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Elfsborg önceki hafta Norrköping mücadelesinde 3-3 berabere kaldı.

Göteborg ise Sundsvall maçında 0-3 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Elfsborg, 3 gol attı ve 5 gol yedi.

Göteborg ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Göteborg, 6 gol atarken 6 gol yedi.