Elfsborg - Trelleborg sahaya çıkıyor

İsveç Allsvenskan heyecanı devam ediyor. Elfsborg, 27 Mayıs 2018 Pazar günü Trelleborg takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 18:30. Maç öncesi Elfsborg 9 puanla 13. sırada, Trelleborg 11 puanla 12. sırada bulunuyor. Elfsborg, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Trelleborg son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 279 kodlu maçı oynayanlar; Elfsborg galibiyet oranı 1.50, beraberlik oranı 3.30, Trelleborg galibiyet oranı 4.00. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Elfsborg son haftadaki Trelleborg müsabasında 3-0 kazandı.

Trelleborg ise Elfsborg karşılaşmasında 3-0 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Elfsborg, 4 gol attı ve 6 gol yedi.

Trelleborg, dış sahada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Trelleborg 4 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.