Elia, Galatasaray'ın önemli maçlarda ayakta kaldığını belirterek, şunları kaydetti:
"Bu sezonki maçlara baktığımızda her türlü puan kayıplarının normal olduğu bir lig yaşanıyor. Bu yarışta Galatasaray rakiplerimiz anlamında diğerlerinden biraz daha önde. Onlar da bizim gibi maçlarını kazanıyorlar. Puan kayıpları yaşıyorlar ama önemli maçlardan, ayakta kalmaları gereken maçlardan galip çıkmayı, puan kaybetmemeyi biliyorlar. Onlarla deplasmanda oynayacağız ama onların da bizim maçımızın dışında iki tane çok zorlu maçları var. Galatasaray şampiyonluk yarışında bizi en çok zorlayacak takım."
"ŞAMPİYON OLMA İNANCINI SÜREKLİ İÇİMİZDE TAŞIYORUZ"
Beşiktaş galibiyetine rağmen son haftalarda yaşanan puan kayıplarının şampiyonluk inancına etki etmediğini anlatan Elia, şöyle devam etti:
"Beşiktaş maçında alınan galibiyet şampiyonluk inancımızı etkilemedi, o inancı asla kaybetmemiştik. Şampiyon olma inancını sürekli içimizde taşıyoruz. Bazı puan kayıplarımız oldu. Rakiplerimiz bizim maçlarımızda varını yoğunu ortaya koyuyor, kendilerini daha fazla göstermeye çalışıyorlar. Bu da Beşiktaş maçına daha farklı hazırlanmamızı ve bizim için çok önemli olan kritik Beşiktaş galibiyetini almamızı sağladı. Beşiktaş'ın çok kaliteli oyuncuları var. O gün bizim için çok önemli bir mücadele ve güç gösterisiydi. Maçın belli bir bölümünü 10 kişi oynamak zorunda kaldık. Beşiktaş'a karşı 10 kişi oynamak kolay değil. Biz galibiyete inanıyorduk. Hazırdık ve bunu gerçekleştirdik."
"BEŞİKTAŞ MAÇINDA ADEBAYOR YÜZDE YÜZÜNÜ DEĞİL YÜZDE BİNİNİ VERDİ"
Beşiktaş karşısında alınan galibiyette Emmanuel Adebayor'un performansının takım üzerinde etkili olduğunu da söyleyen Elia, 34 yaşındaki Togolu oyuncunun ilerleyen yaşına rağmen ortaya koyduğu performans ile ilgili olarak, "Beşiktaş maçında Adebayor yüzde yüzünü değil yüzde binini verdi. Onun bu mücadeleci ruhu da takım üstünde büyük etkiye sebep oldu. Bir pozisyonda rakip ceza sahasında topu kaybetti ve bizim ceza sahamıza kadar Lens'in peşinden koşup, o topu geri kazanmasını bildi. Bunlar o maçın tetikleyici unsurlarındandı. Adebayor'un ne kadar kaliteli ve iyi bir oyuncu olduğunu tartışmaya gerek yok. Takım için de önemi çok büyük." diye konuştu.
Ligde kalan 8 haftada her takımın zor maçı olduğunu aktaran Hollandalı futbolcu, "Rakiplerimizin de bizim de zorlu maçlarımız var. Futbolda her türlü sonuç mümkün. Bu yarıştan en az kayıpla çıkan ipi göğüsleyecektir." şeklinde görüş belirtti.
"TAKIM OLARAK MÜCADELE ETMEZSEK ZORLANIRIZ"
Ligin 27. haftasında deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Elia, kalan maçlarda takım olarak mücadele ederlerse istedikleri sonucu alacaklarının altını çizerek, "Akhisar'da çok zor bir maç bizi bekliyor. Bu saatten sonra ligde mücadele ön plana çıkıyor. Takım olarak mücadele etmezsek zorlanırız. Gerçek anlamda gücümüzü, inancımızı sahaya yansıtıp mücadele edersek istediğimiz sonucu alırız." değerlendirmesinde bulundu.
Uzun bir sakatlık döneminin ardından takıma geri dönen tecrübeli futbolcu, henüz tam anlamıyla hazır olmadığına dikkati çekerek, "Yüzde yüz hazır değilim çünkü uzun bir sakatlık döneminden sonra ikinci maçıma çıktım. Fakat, gücüm yettiğince sahada koşabileceğim her yere koşmaya, yapabileceğim her şeyi yapmaya, gücümü sonuna kadar kullanmaya hazırım. İdmanlarda daha fazla çalışarak kondisyonumu daha yukarı çekebilirim." ifadelerini kullandı.
Arda Turan ile forma rekabetinde kalitesine güvendiğini sözlerine ekleyen Elia, "Arda'nın kalitesini herkes biliyor, tartışılmaz. Ben de kendi kaliteme fazlasıyla güveniyorum. Futbolculuk profesyonel bir iştir. İlk 11'de olsam da oyuna sonradan girsem de her zaman yüzde yüzümü vermeye çalışırım. Günün sonunda kararı veren antrenördür." şeklinde konuştu.
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