Cadde'nin haberine göre, arkadaşlarıyla bir mekandan çıkıp taksiye binen Elif Boyner, şalvar tarzındaki pantolunu ile objektiflere takıldı. Sade ve mütevazı tarzıyla dikkati çeken Elif Boyner, “İyi akşamlar” dedikten sonra bindiği taksiyle evinin yolunu tuttu.





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