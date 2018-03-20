Elif Buse Doğan için izleyicilerin araştırması başladı. Bugün Show TV'de ekrana gelen Seda Sayan'la programına konuk olacak. İzleyiciler ise Elif Buse Doğan hakkında bilgi sahibi olmak için internet üzerinde araştırma yapıyor. Peki Elif Buse Doğan kimdir? Elif Buse Doğan kaç yaşında?

ELİF BUSE DOĞAN KİMDİR?

Elif Buse Doğan, 1993 yılında Kocaeli'de dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Kocaeli'de tamamlayan Elif Buse Doğan, müzik hayatına ilk olarak 2000 yılında dedesinden öğrendiği bağlama ile başladı. İlköğretim eğitimi esnasında Kocaeli'de ilköğretimler arasında yapılan ses yarışmalarında 3 yıl üst üste Türk Halk Müziği dalında 1. oldu.

2008 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarından mezun oldu. Elif Buse Doğan, üniversite eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nı birincilikle bitirmiştir. Yüksek Lisans eğitimine Haliç Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı'nda yapan Elif Buse Doğan, TRT İstanbul Radyosu Yurttan Sesler korosuyla bir çok konsere katıldı.

Elif Buse Doğan, bir süre TRT MÜZİK’te her hafta canlı yayınlanan AŞK İÇİN isimli müzik eğlence programı hazırlayıp sundu.(2016-2017)

‘’ELİF ZAMANI’’ isimli ikinci solo albüm çalışmasını 23 Şubat 2018’de çıkaran Doğan, TRT Müzik’te her hafta yayınlanan ‘NEFESTEN SESE’ isimli müzik eğlence programını sunmaktadır.

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