Havanın soğukluğunu aldırış etmeden giydiği şık kıyafeti ile tüm bakışları üzerine toplayan Elif Ece Uzun, "Belli başlı eksiklerim vardı, onları tamamlamak için geldim. Akşam da bir davete katılacağım. Bu hazırlık onun için" diyerek gülümsedi.



Podyumlardaki başarısının yanı sıra yeni bir iş için de kolları sıvadığını belirten ünlü manken, "Uzun yıllardır hayalini kurduğum bir proje vardı. Onunla ilgili detaylar netlik kazanmaya başladı. Şimdi söylemek için erken ama 'ticarete atılıyorum' diyebilirim" şeklinde konuştu. (Cadde)

Elif Ece Uzun