Elif Güngör kimdir? Arda Turan, Instagram'da DM aracılığıyla...

Elif Güngör kimdir? sorusu gündeme Arda Turan'ın attığı mesaj sonrası geldi. Şu sıralar Barcelona'da forma giyen ünlü futbolcu Arda Turan'ın, daha önce de Kısmetse Olur Evi'nden Cansu Çördük ve Ebru Şallı'ya DM'den attığı mesajları deşifre olmuştu.

ELİF GÜNGÖR KİMDİR?

Futbolcu Arda Turan'ın Instagram'da gönderdiği direkt mesajın deşifre olan Elif Güngör, fitness eğitmenliği yapıyor. Instagram'da ilk fotoğrafını Haziran ayında paylaşan Elif Güngör'ün 6 bin takipçisi bulunuyor.

Arda Turan'ın Instagram'da Elif Güngör'e 'Survivor'a gideceksin sanırım ben öyle anladım" yazdığı ortaya çıktı.

Elif Güngör Arda Turan'ın yazdıklarını deşifre ederek 'direkt mesajlara bakasım gelmiyor' dedi. Genç kadın Instagram’ını dün kısa süreliğine kapatıp sonrasında tekrar açtı.

ASLIHAN DOĞAN NE TEPKİ VERECEK?

Daha önce Kısmetse Olur Evi'nden Cansu Çördük ve kendisinden 10 yaş büyük Ebru Şallı'ya Instagram'dan direkt mesajlar atan milli futbolcu yine baltayı taşa vurdu. Bu kez de fitness eğitmeni Elif Güngör'e 'Elif Hoca, Survivor'a gideceksin sanırım, ben öyle anladım' yazan Arda Turan ortaya çıkan mesajlar karşısında sessizliğe gömüldü. Evlilik şartıyla Arda Turan'la bir kez daha barışan Aslıhan Doğan'ın bu duruma ne tepki vereceğiyse merak konusu oldu.

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