Elif Güvendik bugün Seda Sayan'ın programına konuk olarak çıkıyor. Sanatçı Elif Güvendik sosyal medya da ilgi konusu oldu. İşte Elif Güvendik hakkında bilinmeyenler...

ELİF GÜVENDİK KİMDİR?

Elif Güvendik 22 Eylül 1975 tarihinde Ankara'da doğdu. Elif Güvendik Türk yapımcı ve sunucudur.

Elifnağme isimli müzik-magazin programının yapımcı ve sunucusudur. Elifnağme adlı kendisiyle özdeşleşen programı atv'de hazırlayıp sunmuştur. 2 Nisan 2012'den bu yana TV EM kanalında bir yemek/sohbet/magazin programını sunmaktadır. 10 Mayıs 2012 tarihinde Levent Nayman ile evlenerek Nayman soyadını almıştır. 16 Aralık 2015 yılında çift anlaşmalı olarak boşandı.

TV Dizisi Deli DuranDeli Duran (Kraliçe Anna) 2005



TV Dizisi Cennet MahallesiCennet Mahallesi (Kendisi) 2004



TV Dizisi Şeytanın GözyaşlarıŞeytanın Gözyaşları (Güliz)





BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER