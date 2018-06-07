Elif Kaya: Evlenmişiz, şimdi de boşanıyoruz

Şarkıcı Elif Kaya, hakkında çıkan 'aranjör Selim Çaldıran ile evleneceği' yönündeki haberlere son noktayı koydu. Kaya, “Yurt dışı seyahatimiz vardı. Orada müzisyen arkadaşlarımızla buluşacaktık. Herhalde evlilik diye algılandı. Evlenmişiz, şimdi de boşanıyoruz. Hayatımda kimse yok” şeklinde konuştu