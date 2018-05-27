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Elif Kaya ile Selim Çaldıran evleniyor

27.05.2018 - 15:38 | Güncelleme:

Şarkıcı Elif Kaya ile aranjör Selim Çaldıran, uzun zamandır devam eden beraberliklerini nikah masasına taşıyor

  • 1 Elif Kaya ile Selim Çaldıran evleniyor
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    Posta'nın haberine göre, Elif Kaya-Selim Çaldıran çifti, evlilik kararı aldığını yakın dostlarıyla paylaştı.

  • 2 Elif Kaya ile Selim Çaldıran evleniyor
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    Çiftin, bunun için yoğun geçen yaz sezonunun bitmesini bekleyeceği, nikahın ekim ayında İtalya’da kıyılacağı öğrenildi.

  • 3 Elif Kaya ile Selim Çaldıran evleniyor
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  • 4 Elif Kaya ile Selim Çaldıran evleniyor
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  • 5 Elif Kaya ile Selim Çaldıran evleniyor
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  • 6 Elif Kaya ile Selim Çaldıran evleniyor
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  • 8 Elif Kaya ile Selim Çaldıran evleniyor
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