HT Magazin'de yer alan habere göre, sahne performansı ve şarkılarıyla mekânı dolduranlara keyifli bir akşam yaşatan İçelli’yi söz yazarı ve şarkıcı eşi Elif Nun da yalnız bırakmadı.



Çalışmalarıyla ilgili sorular üzerine Nun, “Yazıp çizip duygularımızı notalara aktarıyoruz. İki güzel yürekli insan Demet Akalın ve Merve Özbey’e yakında sürprizim var” diye konuştu.

Bu Konu İle İlgili Haberler