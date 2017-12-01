Elif, saçlarına tekrar kavuştu

İzmir’in Ödemiş İlçesi’nde dengesini kaybederek “yem makinesi”nin üzerine düşmesi sonucu saçlarını makineye kaptıran 13 yaşındaki Elif Gün, 10 saatlik operasyonun ardından saçlarına tekrar kavuştu.

Gazete Habertürk'ten Mert Neşet Muslu'nun haberine göre; yaşananların ardından büyük acı çeken Elif, önce Tire Devlet Hastanesi’ne sonra da Ege Üniversitesi (EÜ) Hastanesi’ne götürüldü. Prof. Dr. Yiğit Özer Tiftikçioğlu ve ekibinin anında müdahale ettiği Elif, yaklaşık 10 saat süren ameliyatın ardından saçlarını kaybetmekten kurtuldu. Kafasındaki damarlarda da hasar oluşan Elif’e, bacağından alınan damar parçalarıyla yama yapıldı. Elif’in kazadan yaklaşık 4 saat sonra ameliyata alındığını söyleyen Prof. Dr. Tiftikçioğlu, “Eğer biraz daha geç kalınsa Elif saçlarını tamamen kaybedebilirdi. Gerçekten zor bir ameliyat oldu ama önemli olan başarıyla tamamlamak. Saçları yeniden uzayacak” diye konuştu. En çok okulunu özlediğini dile getiren Elif ise, “Ben saçlarım olmasa ne yapardım? Şimdi kendimi iyi hissediyorum. Artık daha dikkatli olacağım” dedi.