Elif Şadoğlu, Survivor 2018 yarışmasının Ünlüler takımında mücadele ediyor. Yarışmaya sonradan katılmasına rağmen başarılı performansı ile dikkatleri üzerine çeken Elif Şadoğlu'nun hayatı merak konusu oldu. Peki Elif Şadoğlu kimdir, kaç yaşındadır? Survivor Elif nereli?

ELİF ŞADOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Survivor 2018'in yeni yarışmacısı Elif Şadoğlu 1992 yılında dünyaya geldi. İstanbul'da bir spor merkezinde Fitness Eğitmenliği yapmaktadır. Katıldığı 2014 TVG ve Fitness şampiyonasında Avrupa Vücut Geliştirme Fitness şampiyonu olan Elif Şadoğlu, geçtiğimiz yıl düzenlenen Survivor 2017 sezonunda yer almış ve yapılan halk oylamasının ardından adaya veda etmişti.

Acun Ilıcalı'nın verdiği karar üzerinde Elif Şadoğlu Survivor 2018'e dahil oldu. Başarılı yarışmacı Survivor 2018'de All Star takımında yarışıyor.

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