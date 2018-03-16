Elif Şadoğlu kimdir? Survivor 2018'in yeni yarışmacısı Elif Şadoğlu Survivor'ın 22. bölümünde All Star takımında yarışmaya başladı. Elif Şadoğlu, Survivor'ın 24. bölümünde ilk kez parkura çıktı ve Elif bu oyunu kazandı. Elif Şadoğlu kimdir? Elif Şadoğlu kaç yaşında? İşte Survivor Elif hakkında merak edilenler...

ELİF ŞADOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Survivor 2018'in yeni yarışmacısı Elif Şadoğlu 1992 yılında dünyaya geldi. İstanbul'da bir spor merkezinde Fitness Eğitmenliği yapmaktadır.

Katıldığı 2014 TVG ve Fitness şampiyonasında Avrupa Vücut Geliştirme Fitness şampiyonu olan Elif Şadoğlu, geçtiğimiz yıl düzenlenen Survivor 2017 sezonunda yer almış ve yapılan halk oylamasının ardından adaya veda etmişti. Acun Ilıcalı'nın verdiği karar üzerinde Elif Şadoğlu Survivor 2018'e dahil oldu. Başarılı yarışmacı Survivor 2018'de All Star takımında yarışıyor.

ELİF ŞADOĞLU İLK KEZ PARKURDA!

Survivor 2018'de All Star'a katılan Elif Şadoğlu, ilk kez parkura çıktı. Elif, Funda ile mücadele etti ve bu oyundan galip geldi.

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