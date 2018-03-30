Elif Şadoğlu sportif yapısıyla dikkat çekmekte. Survivor'un iddialı isimleri arasında yer alan Elif Şadoğlu kimdir? Elif Şadoğlu kaç yaşındadır? İşte biyogrofisi...

ELİF ŞADOĞLU KİMDİR?

Elif Şadoğlu 1992 doğumludur. İstanbul Ataşehir'deki bir spor merkezinde Fitness Eğitmenliği yapmaktadır. Elif Şadoğlu, 2014 TVG ve Fitness şampiyonasında Avrupa Vücut Geliştirme Fitness şampiyonu olmuştur. Elif, Survivor 2018'e katılmasıyla ilgili "Benim öyle çok uzun bir sürecim olmadı. Geçen sene de buradaydım. Ama tekrar burada olmak gerçekten de çok heyecan verici. İki takıma da başarılar diliyorum" dedi.

Survivor 2017'de Gönüllüler takımında yarışan Elif Şadoğlu, beyaz örgülü saçlarıyla dikkatleri üzerine çekmişti. All Star kadrosuna katılan Elif'i yeni sitiliyle kimse tanıyamadı.

21. hafta Survivor'dan elenen Elif karar sonrası şöyle konuştu: Gerçekten çok üzgünüm. Aslında buraya kadar gelmiş olmak bir şampiyonluk. Ama devamını görememiş olmak üzücü bir durum. Takımda üç kişi kaldık. Mücadele ettik. Ünlüler takımıyla yarışmak gurur vericiydi. Özellikle Serhat Akın, çocukluğumun ve babamın hayran duyduğu bir isimdi. Bütün yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.

Elif'in Survivor 2017'ye katılmadan önce, sosyal medyadan şu sözleri yazmıştı: "Buraya ne yazılır kelimelere dökmek çok zor. Kısa sürede o kadar güzel dostluklar o kadar güzel kardeşlikler gördüm ki. Beni destekleyen yorumları paylaşımları sıcakkanlılığıyla motive eden ailem. Canım arkadaşlarım. En motivasyon dolu günlerimdiniz. Zor bir savaş ama eminim üstesinden gelebilirim. Gelebiliriz. Yanımda olduğunuz için teşekkür ederim. Her zaman kalbimdesiniz. Aklımdasınız. Hepinizi çok seviyorum. İyiki varsınız. Dualarınızı eksik etmeyin"

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