Elif Sağlamyürek, Sosyetik Ev Kadınları adlı programda en çok merak edilen isimler arasında yer alıyor. Kanal D'de yeni başlayan ve haftaiçi her gün saat 12.45'te izleyici karşısına çıkan Sosyetik Ev Kadınları'nda yer alan Elif Sağlamyürek kimdir? İşte Elif Sağlamyürek ile ilgili merak edilen bazı bilgiler

ELİF SAĞLAMYÜREK KİMDİR?

Elif Sağlamyürek, 15 Ekim Ankara doğumlu. Ankara'da büyüyen Sağlamyürek'in bir kızı vardır. Cemiyet hayatında dDostluklarının pek fazla olmadığını dile getiren Sağlamyürek, aşk kadını olduğunu söylemiştir. Ziraat Mühendisi bir babanın kızı olan Sağlamyürek, Mimar Sinan Üniversitesi'nde mimarlık bölümünü kazanınca İstanbul'a yerleşti. İstanbul'a yerleştikten sonra bir mekanda sahne alan Sağlamyürek, Etiler'de bir villa showroom'u açtı. Davetler vererek cemiyet hayatına girdi.

Alışverişte aktif olduğunu dile getiren Sağlamyürek, avokado ve ananas meyvelerini çok sevdiğini söylemiştir.

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