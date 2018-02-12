Elif Sağlamyürek, Sosyetik Ev Kadınları programında izleyicilerin dikkatini çekiyor. Elif Sağlamyürek programdaki en çok merak edilen isimlerin başında geliyor. İşte haftaiçi her gün Kanal D'de yayınlanan Sosyetik Ev Kadınları'ndan Elif Sağlamyürek ile ilgili detaylar...

ELİF SAĞLAMYÜREK KİMDİR?

Elif Sağlamyürek, 15 Ekim Ankara doğumlu. Ankara'da büyüyen Sağlamyürek'in bir kızı vardır. Cemiyet hayatında dDostluklarının pek fazla olmadığını dile getiren Sağlamyürek, aşk kadını olduğunu söylemiştir. Ziraat Mühendisi bir babanın kızı olan Sağlamyürek, Mimar Sinan Üniversitesi'nde mimarlık bölümünü kazanınca İstanbul'a yerleşti. İstanbul'a yerleştikten sonra bir mekanda sahne alan Sağlamyürek, Etiler'de bir villa showroom'u açtı. Davetler vererek cemiyet hayatına girdi.

Alışverişte aktif olduğunu dile getiren Sağlamyürek, avokado ve ananas meyvelerini çok sevdiğini söylemiştir.

SOSYETİK EV KADINLARI'NDA KİMLER VAR?

Sosyetik Ev Kadınları programında cemiyet hayatının tanınan simaları; Neslihan Kozanoğlu, Elif Sağlamyürek, Günsel Ülkü, Esra Tokgöz ve Ezgi Dargı “Sosyetik Ev Kadınları”nda bir araya gelerek özel hayatlarını ekrana taşıyor.

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