Sosyetik Ev Kadınları programında yer alan Elif Sağlamyürek, vatandaşların merak ettiği isimler arasında yer alıyor. Elif Sağlamyürek hakkında bilgi sahibi olmak isteyen izleyiciler, internet üzerinde "Elif Sağlamyürek kimdir?" sorusuna yanıt arıyor. Peki Elif Sağlamyürek kimdir?

ELİF SAĞLAMYÜREK KİMDİR?

Elif Sağlamyürek, çocukluğunu Ankara'da geçirmiş ve burada büyümüştür. Aşk kadını olduğunu söyleyen Sağlamyürek, cemiyet hayatında pek fazla dostluklarının olmadığını söylemiştir.

Ziraat Mühendisi bir babanın kızı olan Elif Sağlamyürek, Mimar Sinan Üniversitesi'nde mimarlık bölümünü kazanmış ve ardından İstanbul'a yerleşmiştir.

İstanbul'a yerleştikten sonra bir mekanda sahne alan Sağlamyürek, Etiler'de bir villa showroom'u açtı. Davetler vererek cemiyet hayatına girdi. Alışverişte aktif olduğunu dile getiren Sağlamyürek, avokado ve ananas meyvelerini çok sevdiğini söylemiştir.

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