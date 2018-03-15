Tiger Woods'la evli olduğu 6 yıllık dönemde dillere destan bir malikanede yaşayan Elin Nordegren, evini satışa çıkardı.



Woods'tan birçok farklı kadınla ihanete uğraması nedeniyle boşanan eski manken, malikane için 49.5 milyon dolar istiyor. 11 yatak odası bulunan okyanus kenarındaki malikanede, spor salonundan havuza kadar birçok lüks detay da bulunuyor.

Bu Konu İle İlgili Haberler