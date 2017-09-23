Elinde dinamit patlayan balıkçı öldü

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir kişi balık avlamak için kullanacağı dinamitin elinde patlaması sonucu hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Aksaz köyünde yaşayan Hüseyin Uysal (49) balık avlamak için teknesiyle denize açıldı.

Uysal, av için kullanmak istediği dinamit henüz belirlenemeyen nedenle elinde patladı. Uysal, olay yerinde yaşamını yitirdi.Çevredeki balıkçıların haber vermesine üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Uysal'ın cesedi, buradan alınıp otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.