Bursa'da, tartıştığı arkadaşı Utku Ö.'yü bıçakla yaralayan 30 yaşındaki Servet K., kaçmak için zorla bindiği otomobilin sürücüsü 31 yaşındaki Serdar Kekili'yi aynı bıçakla öldürdü. Servet K., polis tarafından saklandığı evde yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde, merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde meydana geldi. DHA'nın aktardığına göre; Servet K., iddiaya göre, aralarındaki para anlaşmazlığı yüzünden arkadaşı 32 yaşındaki Utku Ö. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine Servet K., cebinden çıkardığı bıçağı Utku Ö.'yü sapladı. Servet K., olay yerinden kaçarken, kanlar içinde yerde kalan Utku Ö.'yü görenler, sağlık ekibine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralı Utku Ö.'yü ambulansla hastaneye götürdü.

BENZİN BİTİNCE SİNİRLENİP, BIÇAKLADI

Servet K., kaçarken, Serdar Kekili'nin kullandığı otomobili durdurdu. Araca binip, Kekili'nin boğazına bıçak dayayan Servet K., "Polis beni arıyor. Buradan uzaklaşalım. Beni kaçır" dedi. Nilüfer ilçesinde uzun süre gezindikten sonra otomobilin benzininin bitmesi üzerine Servet K. sinirlendi. Serdar Kekili'yi de bıçaklayan Servet K., otomobilden inip, olay yerinden kaçtı. Kekili'yi araçta kanlar içinde bulanlar, sağlık ekibi çağırdı. Ağır yaralı Kekili, sağlık görevlilerince ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Evli ve 1 çocuk sahibi Serdar Kekili, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı özel ekip, Servet K.'yi düzenlediği operasyonla kısa sürede, saklandığı evde yakalayıp, gözaltına aldı.