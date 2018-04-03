Elbistan’da Aslı Nur Emiroğlu ve Emine Korelioğlu isimli 2 ev hanımı, yaklaşık 18 ay önce bileziklerini satarak organik solucan gübresi çiftliği kurmak için kolları sıvadı. İlçeye bağlı Çatova Mahallesi’nde bir besi ahırı kiralayan Emiroğlu ve Korelioğlu, eşlerinin de desteğini alarak 100 bin solucanla 700 metrekarelik alanda Martil Organik Solucan Gübresi adıyla bir üretim tesisi kurdu.
Aradan geçen 1,5 yıl içerisinde tesisteki solucan sayısı sürekli artarak 4 milyonu aştı. 4 milyondan fazla solucanın aylık olarak ürettiği 4 ton organik gübre ise, bölge çiftçisinin tarlasında ve bahçesinde kullanması için paketlenerek satılıyor. Eşlerine destek olmak ve ev ekonomilerine katkı sunmak için bileziklerini satarak yola çıktıklarını kaydeden Aslı Nur Emiroğlu, İHA muhabirine yaptığı açıklamada şunları söyledi:
Yaklaşık 18 ay önce arkadaşım Emine Korelioğlu ile bir araya gelerek eşlerimize nasıl yardımcı olabileceğimizi konuştuk. Yaptığımız araştırma sonucunda solucan çiftliği kurmaya karar verdik. Bu konuda yaptığımız araştırmada solucan gübresi uygulamasının hiç yapılmadığını fark ettik. Ardından bu işi yapmaya karar verdik. Eşlerimizin de desteği ile bu işe başladık. Biz bu işe başlarken kolumuzdaki bilezikleri sattık. Kendi çabalarımız ve eşlerimizin desteği ile bu işe girdik. Başlangıçta 100 bin olan solucan sayımız şuanda 4 milyonu artmış durumda. Sürekli de artıyor.
Solucanlar çok verimli canlılardır. Uygun ortamda, uygun nem ve sıcaklıkta yemi de düzenli verildiğinde yılda 16 kata kadar çoğalabilmektedir. Solucanların beslenmesini ise, yüzde 70’i hayvan gübresi yüzde 30’u da bitkisel atıklardan elde ettiğimiz bu karışımla yapıyoruz. Bu karışımı, 2 ay fermante ettikten sonra solucanlara vereceğimiz yemi elde ediyoruz. Verdiğimiz bu doğal yemi yiyen solucanlar daha kaliteli bir atık sunuyor. Ve bu atık organik solucan gübresinin ta kendisi. Solucanlar yataklarda besleniyor.
2 tane yer yatağımız var. 8 tane de kasamızda 4 milyonu aşkın solucan var. Solucanlar, bu yatakların 20 cm altında bulunuyor. Solucanların mamasını hazırlıyoruz. Onlar birer çocuk gibi. Acıktıkça gidip mamalarını, yataklarının üzerine yerleştiriyoruz. Tesisimizde aylık 4 ton gübre elde ediyoruz. Tamamen organik olan solucan gübresi, uygulandığı bitkilerde ciddi oranda verim artışı sağlar.
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