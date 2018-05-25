Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan Spor Toto Gelişim Ligi Elit 15 Yaş Altı Ligi müsabakalarında, Beşiktaş, Bursaspor, Altınordu, Göztepe, Atiker Konyaspor, Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor ve Trabzonspor şampiyonluk için mücadele etti.



İki grupta 4'er takımın mücadele ettiği müsabakalarda, A Grubu'nu lider tamamlayan Bursaspor ile B Grubu lideri Trabzonspor arasından final karşılaşması oynandı.

Karşılaşmada Trabzonspor'u 2-0 yenen Bursaspor şampiyon oldu. Karşılaşma sonrası ağlayan bazı Trabzonsporlu futbolcuları, Bursasporlu oyuncular teselli etti.

Altınordu'yu 2-1 yenen Çaykur Rizespor ise şampiyonayı üçüncü tamamladı.

Bursasporlu futbolculara şampiyonluk kupasını ve madalyalarını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Genç Oyuncu Gelişim Müdürü Cem Pamiroğlu verdi.