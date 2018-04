AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kocasinan Belediyesi tarafından yaptırılan Kocasinan Akademi Erciyesevler Tesislerinin açılışına katıldı.



Elitaş, 24 Haziran’da yapılacak olan seçimlere yönelik bilgiler vererek, “AK Parti tarafından hazırlanmış teklifi değerlendirdiler ve seçmenin kayıtlı olduğu ilçe seçim kurulundan daha önce adaylıkları tespit edilmiş, aday olması müracaatla birlikte uygun görülmüş kişilerin ‘Ben bunun adına imza veriyorum’ diye toplayacaklar ve bunlar ilçe seçim kurullarından Yüksek Seçim Kurullarına gönderilerek bildirilecekler. Yüksek Seçim Kurulu 100 bin imzayı toplayan Cumhurbaşkanı adayını aday diye ilan edecek ve 24 Haziran tarihine gideceğiz. Hem Cumhurbaşkanı adayını hem de milletvekillerini TBMM üyelerinin oylarını kullanacağız. Cumhurbaşkanı için 1 pusula, milletvekilliği için 1 pusula. İttifaktan A partisini, B partisini hangisine verirseniz verin birlikte sayılıyor. Cumhurbaşkanlığı pusulasıyla, milletvekilliği pusulası ayrı ayrı olmasına rağmen aynı zarfta kullanılıyor. Vatandaşlarımız bu konuda özel hassasiyeti göstereceklerdir. Oy pusulası birlikte kullanılacak ve aynı zarfın içerisine atılacak” ifadelerini kullandı.

"DERHAL SEÇİM OLMALI' DİYENLER, BUGÜN SEÇİMİN ENGELLENMESİ İÇİN GÖRÜŞMELER YAPIYOR"



Erken seçimi eleştirenlere sert çıkan Elitaş, “Bugünlerde çeşitli tartışmalar oluyor. Baskın seçimdi, erken seçimdi. 3 Kasım 2019 diyordunuz niye birden bire 24 Haziran seçimini yaptınız? Bizi eleştirenler geçmişe dönük baktığınızda daha bir hafta öncesine kadar seçimler hemen olmalı, derhal olmalı, sandıktan kaçan, er meydanından kaçan ‘Şerefsizdir’ diye hitap edenler bugün seçimlerin engellenmesi için gizli kapaklı arka odalarda seçimlerden milletin huzuruna çıkmaktan kaçmaktır. Bugüne kadar bütün seçimlerden almış oldukları derslerden bir daha aynı dersi alacağız diye hitap ettiklerinden dolayı bunu engellemeye çalıştılar. Alınmış kararın, millet iradesinin önünde kimsenin durması mümkün değildir” şeklinde konuştu.

"PARTİLERİN SEÇİME HAZIR OLMASI GEREKİR"



Türkiye’de kurulmuş 96 tane siyasi partinin olduğunu hatırlatan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, “Diyorlar ki birkaç parti seçime giremeyecekmiş, arkadaşlar Türkiye’de 96 tane kurulmuş parti vardır. Bu partiler her gün her an seçime hazır olmaları gerekir. Yeni kurulmuş bir parti kusura bakmasın bir sonraki dönemde yapılacak olan seçime hazırlanması gerekir” şeklinde konuştu.

"CUMHURBAŞKANI OLMA HAKKI VAR. 100 BİN İMZAYI TOPLARSIN VE CUMHURBAŞKANI ADAYI OLURSUN"



İYİ Parti’yi eleştiren Elitaş, şunları kaydetti:



“Hele bir parti ile ilgili konuşuyorlar. Seçim kanunda ki bu 6 aylık mesele insin mi? İnmesin mi? Biz kişiye ve partiye göre bir yasa çıkaramayız. Ortada ki usuller ne ise o usuller çerçevesinde bizim süreci devam ettirmemiz gerekir. O söylenen ve ifade edilen parti 2 seneye yakındır bir zamanda kuruldu. ‘Hadi seçim, hadi seçim’ diye ifade etti tembellik yapmışlar, çalışmamışlar, kanunda ki süre içersin de 2 yıllık bir zamanda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat etti. 2 yıldır büyük kongresini yapamadıysa, Türkiye’de 81 vilayetin 41’inde örgütlenemediyse, bize 15 Temmuz’da seçim yapılacakmış diye meydanlarda, kürsülerde, salonlarda ifade eden bir parti 15 Temmuz da seçim olsa dahi, seçime girme hakkı elde edemiyorsa bu süreçte vatandaş nezdinde bulamadığı kabulden bir mağdur ortaya çıkararak bizim partimizi seçime sokmuyorlar diye mağdur edebiyatı yapmak için gayret içerisindeler. Cumhurbaşkanı olma hakkı var. 100 bin imzayı toplarsın ve Cumhurbaşkanı adayı olursun. Milletvekili seçilme hakkı da var. Gidersin bir partinin gölgesi altında ve girersin listesi altında. Çok sevdiğiniz ve beraber olmaktan gurur duyduğunuz gizli ittifak konuşmaları yaptığınız HDP’nin gölgesi altında girersiniz oradan da milletvekili çıkarma imkanınız vardır. Birlik olmaya gayret ettiğiniz Cumhuriyet Halk Partisi ile 3’lü koalisyon CHP ile HDP resmi koalisyon, sizde arasında gayri resmi koalisyon olarak ortağı olarak partisinde yer alırsınız. Bunda bir engel yok sizde bir karşılık varsa o mutabakat çerçevesinde sizleri birileri davet eder. Benim önümde engel olmaya çalıştılar. Bunların hepsi yalan, hepsi gerçek dışıdır. Esas olarak ifade etmeye çalıştıklarım kendi beceriksizliklerini mağduriyet gibi göstermeye çalışıp, halkı kandırmaya çalışıyorlar. Şunu bilsinler ki 2002’den bu tarafa bugüne kadar halkı yanıltmaya çalışanlar her zaman yanılmışlardır.”

