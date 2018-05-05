Elite 3000 - Randers FC maçı öncesi rakamlar

Elite 3000 ve Randers FC, 06 Mayıs 2018 Pazar günü Danimarka Süperlig Play Out 1.Tur maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 15:00. Elite 3000, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Randers FC son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 453 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Elite 3000 kazanırsa 2.80, beraberlik çıkarsa 3.00, Randers FC sahadan galip ayrılırsa 1.95 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Elite 3000 son hafta oynanan FC Nordsjaelland maçında 1-0 kazandı.

Randers FC ise Odense maçında 4-1 kazandı.