Elite 3000 - Silkeborg maç önü

Elite 3000 ve Silkeborg, 17 Mayıs 2018 Perşembe günü Danimarka Süperlig Play Out 2.Tur maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:00. Elite 3000 son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Silkeborg, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 497 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Elite 3000 kazanırsa 2.30, beraberlik çıkarsa 2.90, Silkeborg sahadan galip ayrılırsa 2.40 oranını elde edecekler. Alt 1.50, üst 1.70 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Elite 3000 son hafta oynanan Hobro maçında 4-1 yenildi.

Silkeborg ise AGF Aarhus maçında 2-5 yenildi.