Eliz Sakuçoğlu: Ayrıldığım erkeklere kapım açık

2 | 21

Kendiyle barışık bir kadın var karşımda...

Mutlu olabilmenin en önemli şartı, insanın kendiyle barışık olması. İnsanların en büyük sorunu bu. Ben bu kafalara 30’umda geldim. Kırılma noktamdı. Eliz kimdir, ne sever, ne ister? Bunlara kafa yormaya başladım.

Bir olay mı yaşamıştınız?

Allah’la çok konuşurum. Bir yol ayrımındaydım, bir işaret istedim. O işaret ertesi gün geldi. Böylece kararımı verdim, yönümü çizdim.

Stil danışmanı, menajer, oyuncu... Hangisi Eliz?

33 yaşındayım ama tam ‘şuyum’ diyemiyorum. Allah vergisi farklı bir enerjiye sahibim. Bu halim karşı tarafa bazen şifalandırıcı, bazen bir ışık bazen de sadece mutluluk verecek bir his olarak geçiyor. Hiçbir zaman kamera önünde olmak istemedim, buna rağmen farkedildim.