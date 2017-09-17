Eliz Sakuçoğlu: Ayrıldığım erkeklere kapım açık

Eliz Sakuçoğlu 33 yaşında. Onu Murat Boz’un sevgilisi olarak tanıdık. Stili, havası ve seksi pozlarıyla da gündemimizden düşürmedik. İlişkilere de farklı bakıyor, “Aldatmayı da affederim. Ayrıldığım erkeklerle iş bile yaparım” diyor. İşte Eliz Sakuçoğlu'nun Posta'ya verdiği röportaj...
Kendiyle barışık bir kadın var karşımda...
Mutlu olabilmenin en önemli şartı, insanın kendiyle barışık olması. İnsanların en büyük sorunu bu. Ben bu kafalara 30’umda geldim. Kırılma noktamdı. Eliz kimdir, ne sever, ne ister? Bunlara kafa yormaya başladım.
Bir olay mı yaşamıştınız?
Allah’la çok konuşurum. Bir yol ayrımındaydım, bir işaret istedim. O işaret ertesi gün geldi. Böylece kararımı verdim, yönümü çizdim.
Stil danışmanı, menajer, oyuncu... Hangisi Eliz?
33 yaşındayım ama tam ‘şuyum’ diyemiyorum. Allah vergisi farklı bir enerjiye sahibim. Bu halim karşı tarafa bazen şifalandırıcı, bazen bir ışık bazen de sadece mutluluk verecek bir his olarak geçiyor. Hiçbir zaman kamera önünde olmak istemedim, buna rağmen farkedildim.
"ÖN YARGILARIM YOK"
Seksi, güzel fotoğraflarınız da var...
Neye ve kime göre seksi? Bu biraz da bakış açısıyla alakalı. Bedenlerimizi güzel bulmuyor veya kınıyor olmak üzücü olurdu. Bir dönem çok kilo almış, spor yaparak eski vücuduna kavuşmuş bir kadınım. Bana gelen yorumları okuduğumda bu durumun diğer kadınlara büyük motivasyon olduğunu görüyorum. Bu da beni mutlu ediyor.
Evet, bir mantığı varmış paylaşımların!
Kaldı ki yaz... Nasıl şeyler paylaşacaktım? Ayrıca çoğumuz maalesef hazımsızız. Olmak istediğimiz ama olamadığımız şeyi eleştirmeye bayılıyoruz. Ben kimseye öyle bakmıyorum. Ön yargılarım yok, fesat bakmam.
“Hayat sana güzel, tabii öyle bakarsın” diyecekler...
Hayat her zaman bana güzel değil ki. Ben de sorunlar yaşıyorum, zorlanıyorum. Olumsuz olayları karşılama biçimim başka sadece.
"AYRILIK DA AŞKA DAİRDİR"
Sizi Murat Boz ile olan ilişkinizle tanıdık. Böyle anılmaktan rahatsızlık duyuyor musunuz?
Öyle tanındım, doğru. Murat bu ülkenin en başarılı sanatçılarından biri. 8 buçuk yılım onunla geçmiş. Neden kızayım? İstesem de o kadar yılı silebilir miyim?
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