Eliz Sakuçoğlu: Cipimi bile borçla aldım

Eliz Sakuçoğlu, “Lüks bir hayat sürüyorsunuz, zengin bir aileden mi geliyorsunuz?” sorusuna yanıt verdi. Zengin bir aileden gelmediğini söyleyen Eliz Sakuçoğlu, "Ailem zengin değil, büyük paralarım yok. Bazen cebimde 50 TL ile dolaşıyorum. Cipimi bile borçla aldım" dedi