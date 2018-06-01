Eliz Sakuçoğlu'ndan erkeklere mesaj!

Spor çalışmalarına yoğun bir şekilde geri dönen Eliz Sakuçoğlu, sosyal medya hesabından erkeklere seslendi. Sakuçoğlu, fotoğrafını, "Canım istediğinde bu vücudu yapar, istediğimde de bozarım. Paşa gönlüm nasıl isterse... " notunu düştü